ua en ru
Чт, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Раде готовятся голосовать за изменения в работе местных советов

Четверг 21 декабря 2023 12:37
UA EN RU
В Раде готовятся голосовать за изменения в работе местных советов Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Юлия Бойко

Профильный парламентский комитет рекомендовал Верховной раде принять законопроект №6401, который станет антикоррупционным предохранителем и позволит максимально привлечь жителей общин к принятию важных решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Это законопроект о максимальной вовлеченности жителей общин - чтобы именно они могли мониторить и видеть все решения местных властей. Это сверхмощный антикоррупционный предохранитель", - пояснила Елена Шуляк.

По ее словам, законопроект предполагает публикацию видеозаписей сессий и заседаний постоянных комиссий местных советов, обнародование информации о результатах инвентаризаций и об объектах, принадлежащих территориальной общине.

"Также местные советы должны публиковать проекты повесток заседаний постоянных комиссий и результаты поименного голосования. Архив записей заседаний должен храниться не менее 5 лет. А после завершения военного положения будет еще больше прозрачности", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что вместе с этим документом комитет рекомендовал парламенту принять евроинтеграционный законопроект №10284. В нем заложены стимулы для участия госорганов и местных властей в реализации программ и проектов международной технической помощи и трансграничного сотрудничества.

"Обе законодательные инициативы очень долгожданны. И речь, в первую очередь, об общинах. Децентрализация, внедрение реального народовластия и строительство крепкой антикоррупционной инфраструктуры на законодательном уровне продолжается", - подытожила глава профильного комитета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Местное самоуправление
NEWS
Верховная Рада легализовала медицинский каннабис
Верховная Рада легализовала медицинский каннабис
DAILY
Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году