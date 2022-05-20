Ради экспорта украинского зерна. США могут временно отменить санкции против Беларуси

Соединенные Штаты рассматривают возможность шестимесячной отмены санкций против Беларуси, в частности против отрасли производства калийных удобрений в обмен на транзит украинского зерна через порт Клайпеды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

Официальные лица США и Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш изучают возможный маршрут экспорта украинского зерна: на север по железной дороге через Беларусь в литовский порт Клайпеда.

Ранее сообщалось, что потери Беларуси от санкций США и ЕС составили более 18 млрд долларов. Из-за введенных в 2022 году санкций практически весь экспорт Беларуси в страны Европейского союза и Северной Америки оказался заблокирован.

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