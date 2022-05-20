Заради експорту українського зерна. США можуть тимчасово скасувати санкції проти Білорусі

Сполучені Штати розглядають можливість шестимісячного скасування санкцій проти Білорусі, зокрема проти галузі виробництва калійних добрив в обмін на транзит українського зерна через порт Клайпеди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

Офіційні особи США і Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш вивчають можливий маршрут експорту українського зерна: на північ залізницею через Білорусь В Литовський порт Клайпеда.

Раніше повідомлялося, що втрати Білорусі від санкцій США і ЄС склали понад 18 млрд доларів. Через введені в 2022 році санкції практично весь експорт Білорусі в країни Європейського Союзу і Північної Америки виявився заблокований.

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