До Ради директорів Київстару увійде екс-держсекретар США Майк Помпео

За повідомленням компанії, Помпео увійде до Ради директорів Київстару як незалежний невиконавчий директор.

Помпео приєднується як партнер Impact Investments, щойно створеної в США стратегічної та фінансової консалтингової та інвестиційної фірми, яка прагне розвивати довгострокові партнерські відносини з провідними світовими компаніями в різних галузях і регіонах.

"Я з гордістю приєднуюся до VEON і Київстар у їхній надзвичайній службі народу України. Я також вітаю материнську компанію Київстар VEON за її лідерство в інвестуванні в Україну та ініціативу Invest in Ukraine NOW", - сказав Майк Помпео, коментуючи своє призначення.

Він також висловив переконання, що вільне підприємництво й інвестиції забезпечать економічне майбутнє та успіх України. "Я із нетерпінням чекаю на можливість зробити свій внесок у ці гідні похвали зусилля", - заявив колишній держсекретар США.

Помпео - випускник військової академії у Вест-Пойнті. Здобув ступінь доктора права в Гарвардському університеті. Обіймав посаду 70-го держсекретаря США у 2018–2021 рр. і шостого директора Центрального розвідувального управління у 2017–2018 рр.

"Ці зміни у Раді директорів Київстар є відображенням відданості VEON Україні, її відродженню та відбудові", - заявила група у своєму повідомленні та підтвердила інвестування в Україну $600 млн протягом наступних трьох років.

"VEON зробив чіткий вибір - служити Україні через свою дочірню компанію Київстар. Я радий вітати держсекретаря Помпео в Наглядовій раді цієї зіркової компанії, яка має потужну підтримку наших стейкхолдерів у США", - прокоментував гендиректор VEON Group і голова правління Київстару Каан Терзіоглу.

"Це потужний сигнал нашої відданості покращенню інвестиційного клімату в Україні. Це призначення підкреслює ключову роль нашої материнської компанії VEON та її непохитну відданість прогресу в українському цифровому ландшафті", - додав президент Київстару Олександр Комаров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародний телеком-холдинг VEON зі штаб-квартирою в Нідерландах, акції якого котируються на американській біржі NASDAQ та європейській Euronext, повністю вийшов з російського ринку.

Відомо, що Помпео розглядає можливість знову відвідати Україну , зокрема, щоб обговорити з урядовцями прогрес у сфері підтримки інвестиційного клімату.

У квітні 2023 року він вже приїздив до Києва на чолі групи американських бізнесменів та інвесторів, зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

Зі свого боку президент запросив американський бізнес інвестувати в Україну та пообіцяв усебічну підтримку.

"Ми відкриті для цього, готові надати вам повну допомогу. Для нас це дуже важливо. Ми зацікавлені, щоб люди могли знайти роботу, а бюджет отримував надходження для посилення наших можливостей на полі бою", - заявив він.