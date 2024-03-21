У Раді чекають від уряду "правил гри" по броні від мобілізації, - Шуляк

"Ми все ж очікуємо, щоб нарешті уряд поставив у цьому питанні (щодо бронювання, - ред.) навіть не крапку, а хоча б дав правила, за якими можна зараз рухатись і не чекати відповідного закону", - заявила вона.

Як зазначила нардеп, у Верховній раді не хочуть, щоб загальні підходи щодо бронювання були у "ручному режимі". Тому уряд має напрацювати правила.

"Для цього уряд, Міністерство економіки, перш за все, повинні напрацювати всі правила. Третій рік війни, і нам всім би хотілося, щоб такі чіткі та зрозумілі правила з’явились якомога швидше, щоб і зняти напругу, яка на сьогодні є у представників бізнесу, і продемонструвати суспільству прозорі та налагодженні процеси", - сказала Шуляк.

За її словами, у суспільстві є нарікання щодо бронювання, оскільки зараз воно діє протягом короткого терміну.

"Тому ми спільно з бізнесом подавали правку, яка стосується, як мінімум, того, щоб бронювання було на рік і з можливістю автоматичного продовження бронювання для того, щоб не виникало таких шпарин в законодавстві, де може постраждати, зокрема, економіка", - додала нардеп.