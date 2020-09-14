В Раде заявили о торможении некоторых процессов со стороны министра обороны

Министр обороны Андрей Таран тормозит некоторые процессы в рабочих группах. В частности, идет торможение по работе с выделением жилья военнослужащим и созданию военной полиции.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич.

Завитневич не знает было ли это сознательное торможение или нет.

"Определенные вопросы, даже инициированные президентом, когда прошла смена министра, затормозились. Тогда я и на комитете, и в телефонных разговорах Андрею Васильевичу (Тарану, - ред.) говорил, что, пожалуйста, надо ускорить работу, например, рабочей группы по выделению жилья военнослужащим. Мы только в этом году должны выдать 45 тысяч квартир. Есть также торможение по созданию военной полиции", - сказал Завитневич.

Напомним, в сентябре 2019 года тогдашний министр обороны Андрей Загороднюк назвал создание военной полиции одним из приоритетов Минобороны.

Ожидалось, что Минобороны внесет в Верховную раду законопроект о военной полиции до конца февраля.