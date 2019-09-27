В Раде заявили о рисках по выполнению доходов общего фонда бюджета-2019

Сейчас остаются риски выполнения доходов общего фонда государственного бюджета в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, комитет по вопросам бюджета рассмотрел вывод Счетной палаты о результатах анализа выполнения закона о госбюджете на 2019 год в первом полугодии и информацию о выполнении государственного бюджета в текущем году.

В комитете были проанализированы вывод СП, последние отчетные данные Министерства финансов, Государственной казначейской службы, Государственной фискальной службы, других государственных органов о состоянии реализации норм ЗУ о бюджете-2019 и исполнение бюджетов в текущем году. Члены комитета обратили внимание на ряд положений.

Указано, что доходы государственного бюджета за 8 месяцев текущего года составили 671,8 млрд грн, что на 64,2 млрд грн, или на 10,6% больше соответствующего показателя за прошлый год. Счетная палата обращает внимание, что увеличение доходов государственного бюджета по сравнению с соответствующим периодом прошлого года обеспечено прежде всего за счет средств Национального банка, авансовой уплаты части чистой прибыли государственных предприятий, увеличения объемов импорта, цен, заработной платы.

При этом в общий фонд за январь-август этого года поступили доходы в объеме 594,1 млрд грн, что на 30,8 млрд грн, или на 4,9% меньше плана на этот период согласно первоначальному расписанию доходов государственного бюджета на 2019 год. По заключению СП невыполнение планового показателя доходов общего фонда вызвано, в частности, системными проблемами планирования отдельных доходов, применением Кабмином практики уменьшения для отдельных категорий госпредприятий норматива отчисления части чистой прибыли после вступления в силу закона о государственном бюджете.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы государственного бюджета по общему фонду выросли на 7,7% при плановом годовом росте на 11,4%.

Вместе с тем в комитете подчеркнули, что не выполнен план поступлений по ряду основных бюджетообразующих платежей, прежде всего: НДС с ввезенных на территорию Украины товаров (-26,2 млрд грн); акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) (-10,4 млрд грн); НДС с произведенных товаров с учетом бюджетного возмещения (-8,1 млрд грн) части чистой прибыли государственных предприятий, которая изымается в бюджет, и дивидендов, начисленных на акции хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность (-7,9 млрд грн); рентной платы за пользование недрами, особенно в части природного газа (-5,3 млрд грн).

"Таким образом, пока остаются риски выполнения доходов общего фонда государственного бюджета в 2019 году", - говорится в сообщении.

Напомним, руководитель Миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден позитивно оценил проект государственного бюджета Украины на 2020 год.

Как писало РБК-Украина ранее, в Раде нашли много недостатков в проекте закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год", о чем заявил первый замглавы ВР Руслан Стефанчук. По его словам, соотношение минимальной заработной платы и минимального потребительского уровня "вызывает вопросы".