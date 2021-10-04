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В Раді заявили про спроби фальсифікації тексту закону про олігархів

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Київ, Понеділок 04 жовтня 2021 12:51
В Раді заявили про спроби фальсифікації тексту закону про олігархів Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що в парламенті на рівні комітету з питань нацбезпеки відбуваються спроби фальсифікації фінального тексту законопроекту про олігархів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Разумкова під час погоджувальної ради в понеділок, 4 жовтня.

"Ніщо не може сховатися у стінах Верховної ради. Коли комітет направляє до апарату Верховної ради, розуміючи що він робить, не той закон, який голосувався в стінах Верховної ради, це вже підлог. Це уже інше законодавство", - заявив спікер.

Він також додав, що не допустить фальсифікацій тексту закону і підпише виключно той документ, за який проголосував парламент в сесійній залі.

"Підписується виключно те, що проголосовано в залі… І за те що голосує український парламент - я як спікер повинен підписати", - наголосив голова парламенту.

Як повідомлялося, під час голосування за законопроект про олігархів в другому читанні 23 вересня були одночасно прийняті взаємовиключаючі правки щодо органу державної влади, який отримає повноваження визначати олігархів.

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Дмитро Разумков
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