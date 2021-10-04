В Раді заявили про спроби фальсифікації тексту закону про олігархів

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що в парламенті на рівні комітету з питань нацбезпеки відбуваються спроби фальсифікації фінального тексту законопроекту про олігархів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Разумкова під час погоджувальної ради в понеділок, 4 жовтня.

"Ніщо не може сховатися у стінах Верховної ради. Коли комітет направляє до апарату Верховної ради, розуміючи що він робить, не той закон, який голосувався в стінах Верховної ради, це вже підлог. Це уже інше законодавство", - заявив спікер.

Він також додав, що не допустить фальсифікацій тексту закону і підпише виключно той документ, за який проголосував парламент в сесійній залі.

"Підписується виключно те, що проголосовано в залі… І за те що голосує український парламент - я як спікер повинен підписати", - наголосив голова парламенту.

