В Раде заявили о подписании Зеленским двух важных законов

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Один из законопроектов - ратификация Радой энергетического соглашения с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, принятых Верховной радой восьмого созыва. Об этом заявила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, один из законопроектов - ратификация Радой энергетического соглашения с Евросоюзом.

"Обращаясь к представителю президента в парламенте, Вы порадовали нас тем, что президент подписал два важных закона. Это энергетическое соглашение с ЕС, принятое парламентом и ратифицированное. Также и техническое соглашение. Мы бы хотели увидеть подписанными эти законы на сайте президента", - заявила Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины одобрила во втором чтении закон о "промышленном безвизе". За соответствующий законопроект №10183 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации актов законодательства Европейского союза в сфере технического регулирования" проголосовали 230 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, глава парламента Андрей Парубий настоятельно просит президента Владимира Зеленского принять решение по поводу закона о ВСК с разделом об импичменте. У президента обещают, что решение будет в ближайшее время.