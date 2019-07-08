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У Раді заявили про підписання Зеленським двох важливих законів

Новини » Політика    08.07.2019 - 13:14
У Раді заявили про підписання Зеленським двох важливих законів
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Один із законопроектів - ратифікація Радою енергетичної угоди з ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, прийнятих Верховною радою восьмого скликання. Про це заявила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, один із законопроектів - ратифікація Радою енергетичної угоди з Євросоюзом.

"Звертаючись до представника президента в парламенті, Ви порадували нас тим, що президент підписав два важливих закони. Це енергетична угода з ЄС, прийнята парламентом та ратифікована. Так само і технічну угоду. Ми би хотіли побачити підписаними ці закони на сайті президента", - заявила Геращенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України схвалила в другому читанні закон про "промисловий безвіз". За відповідний законопроект №10183 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського союзу в сфері технічного регулювання" проголосували 230 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, глава парламенту Андрій Парубій закликає президента Володимира Зеленського прийняти рішення з приводу закону про ТСК з розділом про імпічмент. У президента обіцяють, що рішення буде найближчим часом.

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Новини України Володимир ЗеленськийІрина ГеращенкоВерховна Рада
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