У Раді заявили про підписання Зеленським двох важливих законів

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Один із законопроектів - ратифікація Радою енергетичної угоди з ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, прийнятих Верховною радою восьмого скликання. Про це заявила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, один із законопроектів - ратифікація Радою енергетичної угоди з Євросоюзом.

"Звертаючись до представника президента в парламенті, Ви порадували нас тим, що президент підписав два важливих закони. Це енергетична угода з ЄС, прийнята парламентом та ратифікована. Так само і технічну угоду. Ми би хотіли побачити підписаними ці закони на сайті президента", - заявила Геращенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України схвалила в другому читанні закон про "промисловий безвіз". За відповідний законопроект №10183 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського союзу в сфері технічного регулювання" проголосували 230 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, глава парламенту Андрій Парубій закликає президента Володимира Зеленського прийняти рішення з приводу закону про ТСК з розділом про імпічмент. У президента обіцяють, що рішення буде найближчим часом.