В Раде зарегистрировали постановление о незаконном задержании Джелялова в Крыму: суть документа

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о незаконном задержании первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в Крыму. Документ внесли в парламент 8 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.
Инициаторами законопроекта выступили более 30 нардепов из разных фракций. Среди них экс-глава Меджлиса Мустафа Джемилев, а также бывший политзаключенный Ахтем Чийгоз.
Нардный депутат Рустем Умеров объяснил, о чем говорится в постановлении №6007. В частности, парламентарии заявили, что:
"Обращаемся к национальным правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям с призывом осудить новую волну репрессий", - написал Умеров.