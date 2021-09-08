В Раді зареєстрували постанову про незаконне затримання Джелялова в Криму: суть документа

У Верховній раді зареєстрували проект постанови щодо незаконного затримання першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова в Криму. Документ внесли в парламент 8 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.
Ініціаторами законопроекту виступили більше 30 нардепів із різних фракцій. Серед них екс-глава Меджлісу Мустафа Джемілєв, а також колишній політв'язень Ахтем Чийгоз.
Нардний депутат Рустем Умєров пояснив, про що йдеться в постанові №6007. Зокрема, парламентарі заявили, що:
"Звертаємось до національних урядів і парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей із закликом засудити нову хвилю репресій", - написав Умєров.