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В Раде зарегистрировали постановление о незаконном задержании Джелялова в Крыму: суть документа

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Среда 08 сентября 2021 15:46
В Раде зарегистрировали постановление о незаконном задержании Джелялова в Крыму: суть документа Фото: заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялев (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Инна Собора

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о незаконном задержании первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в Крыму. Документ внесли в парламент 8 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.

Инициаторами законопроекта выступили более 30 нардепов из разных фракций. Среди них экс-глава Меджлиса Мустафа Джемилев, а также бывший политзаключенный Ахтем Чийгоз.

Суть постановления

Нардный депутат Рустем Умеров объяснил, о чем говорится в постановлении №6007. В частности, парламентарии заявили, что:

  • осуждают совершенные 3 и 4 сентября 2021 года незаконные обыски, похищения и аресты крымских татар - представителей коренного народа Крыма;
  • требуют от России как государства-оккупанта, выполнять свои обязательства в соответствии с нормами международного гуманитарного права: прекратить преследование коренного крымскотатарского народа и немедленно освободить Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова, Наримана Джелялова и других задержанных представителей крымскотатарского народа;
  • отмечают, что циничное похищение и незаконное задержание крымских татар - это расправа за участие в Крымской платформе.

"Обращаемся к национальным правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям с призывом осудить новую волну репрессий", - написал Умеров.

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