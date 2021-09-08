В Раді зареєстрували постанову про незаконне затримання Джелялова в Криму: суть документа
Фото: заступник голови Меджлісу Наріман Джелялев (facebook.com/crimeansolidarity)
У Верховній раді зареєстрували проект постанови щодо незаконного затримання першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова в Криму. Документ внесли в парламент 8 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.
Ініціаторами законопроекту виступили більше 30 нардепів із різних фракцій. Серед них екс-глава Меджлісу Мустафа Джемілєв, а також колишній політв'язень Ахтем Чийгоз.
Суть постанови
Нардний депутат Рустем Умєров пояснив, про що йдеться в постанові №6007. Зокрема, парламентарі заявили, що:
- засуджують здійснені 3 та 4 вересня 2021 року незаконні обшуки, викрадення та арешти кримських татар - представників корінного народу Криму;
- вимагають від Росії як держави-окупанта, виконувати свої зобов’язання відповідно до норм міжнародного гуманітарного права: припинити переслідування корінного кримськотатарського народу та негайно звільнити Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова, Нарімана Джелялова та інших затриманих представників кримськотатарського народу;
- наголошують, що цинічне викрадення і незаконне затримання кримських татар - це розправа за участь у Кримській платформі.
"Звертаємось до національних урядів і парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей із закликом засудити нову хвилю репресій", - написав Умєров.