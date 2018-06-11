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У Раді уклали меморандум з громадськістю про співпрацю щодо протидії корупції

НовиниПолітика    11.06.2018 - 22:25
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Підкомітет з питань запобігання і протидії політичній корупції уклав меморандум з громадською організацією

Підкомітет з питань запобігання і протидії політичній корупції комітету Верховної ради з питань запобігання і протидії корупції започаткував співробітництво з Національним координаційним центром сприяння протидії корупції. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, сторони підписали відповідний меморандум.

"Досягнутою домовленістю передбачається передача експертних знань з вирішення конкретних антикорупційних проблем та питань стосовно розробки законодавства або прямого впливу на антикорупційні зусилля в Україні", - сказано у повідомленні.

Крім того, громадська організація запропонувала, серед іншого, надати сприяння щодо моніторингу та оцінки реалізації чинної антикорупційної політики і національної нормативно-правової бази.

Нагадаємо, глава Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що в Україні корупція отруїла всі сфери суспільного життя.

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Теги публікації: коррупция, НАБУ, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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