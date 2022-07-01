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В Раде установили флаг Европейского союза (видео)

Фото: флаги Украины и ЕС (neweasterneurope.eu)
Автор: Руслан Гаращенко

В пятницу утром в сессионном зале украинского парламента установили флаг Европейского союза. Отныне он будет стоять радом с украинским флагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter представителя ЕС в Украине Матти Маасикаса.

"Пронзительно до слез - флаг ЕС внесен в сессионный зал украинского парламента. Чтобы остаться там", - написал он.

Также установку флага прокомментировал спикер ВР Руслан Стефанчук. Он назвал этот момент историческим.

"Исторический момент! Флаг Европейского союза отныне в стенах украинского парламента. Это была моя мечта. Она сбылась. И добавлю: Верховной раде идет флаг ЕС как по цвету, так и по смыслу" - отметил глава ВР.

Напомним, 23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это решение поддержали все лидеры ЕС.

Отметим, что украинский флаг возле здания Европарламента в Страсбурге подняли еще до решения Европейского совета.

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