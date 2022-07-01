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У Раді встановили прапор Європейського союзу (відео)

Фото: прапори України та ЄС (neweasterneurope.eu)
Автор: Руслан Гаращенко

У п'ятницю вранці в сесійній залі українського парламенту встановили прапор Європейського союзу. Відтепер він стоятиме радом з українським прапором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter представника ЄС в Україні Матті Маасікаса.

"Пронизливо до сліз - прапор ЄС внесений до сесійної зали українського парламенту. Щоб залишитися там", - написав він.

Також втановлення прапора прокоментував спікер ВР Руслан Стефанчук. Він назвав цей момент історичним.

"Історичний момент! Прапор Європейського союзу відтепер у стінах українського парламенту. Це була моя мрія. Вона збулася. І додам: Верховній раді йде прапор ЄС як за кольором, так і за змістом" - зазначив голова ВР.

Нагадаємо, 23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Це рішення підтримали всі лідери ЄС.

Зазначимо, що український прапор біля будівлі Європарламенту в Страсбурзі підняли ще до рішення Європейської Ради.

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