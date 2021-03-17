В Раде требуют от власти защитить стадион на Вернадского в Киеве от застройки

"Уважаемый Виталий Владимирович! Я народный депутат от города Киева, мажоритарщик. За меня, как и за вас, проголосовали непосредственно граждане. Если вы не видели, не знаете, не разобрались, не вникли в проблематику стадиона на Вернадского - сделайте это сейчас и остановите уничтожение спортивной инфраструктуры", - написал Юрченко.

Из документов на сайте КГГА можно понять, что в 2005 году земельный участок коммунальной собственности был передан в аренду для эксплуатации спортивной инфраструктуры компании "Наука-спорт". Сейчас там расположены теннисные корты, бассейн, стадион и другая спортивная инфраструктура.

В 2019 году компания "Наука комфорт" направила заявление о постройке ЖК на этом месте, документы были поданы на сессию горсовета, но депутаты решение не поддержали.

В марте 2021 года депутаты снова не проголосовали за это решение.

Однако, по словам нардепа, компания продолжает лоббировать проект застройки спортивного комплекса.

"Но я знаю, что застройщик продолжает лоббировать свои интересы и будет пытаться протащить это решение через горсовет", - отметил нардеп.

Юрченко подал депутатское обращение в прокуратуру города Киева и Национальную полицию с требованием провести проверку законности по этому вопросу.