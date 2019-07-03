В Раде требуют госфинансирования больниц, определенных центрами госпитальных округов

Народный депутат от 147-го избирательного округа Олег Кулинич обратился с запросом в Министерство здравоохранения и Министерство финансов, требуя предусмотреть в государственном бюджете на 2020 год статью расходов на функционирование районных больниц, признанных центрами госпитальных округов. Об этом депутат заявил, выступая с парламентской трибуны в среду, передает РБК-Украина.

"Сейчас на Полтавщине проводится пилотный проект по реформированию медицинской отрасли. Суть проекта – финансирование вторичной медицинской помощи через созданную Национальную службу здоровья. Но даст ли это улучшение для людей – огромный вопрос. Медицинские учреждения жалуются на отсутствие нормального финансирования. Те суммы, что выделяются Национальной службой здоровья, не покрывают даже заработной платы", - подчеркнул Кулинич.

Депутат привел конкретные примеры из своего избирательного округа.

"Миргородская районная больница, 800 работающих, определена как госпитальный округ. Две недели назад стоял вопрос по закрытию двух терапевтических отделений: в поселке Комышня и в Сорочинской ОТО. Люди были доведены до отчаяния. Так, в Комышне, например, на встречу ко мне пришло полсела с просьбой ни в коем случае не закрывать больницы, в Сорочинцах аналогичная ситуация. Никто ничего не понимает", - констатировал Кулинич.

Народный депутат утверждает, что провел не одно совещание с руководством района, с руководством районной больницы и сельскими головами, жители которых обслуживаются в этих отделениях, чтобы найти хоть какие-то возможные пути решения ситуации.

"Районный бюджет такой нагрузки не выдерживает. Только проводить сокращения. Но как его проводить, когда Миргородская ЦРБ – это госпитальный округ. Что сокращать??? Хирургию или родильное отделение? Врачи спросят: что это за реформа, когда медсестры, фельдшеры переведены на полставки, и одновременно выполняют функции санитарки и завхоза??? Люди в селах не понимают, как им добираться в Миргород, когда транспортное сообщение нерегулярное, плюс надо учитывать состояние дорог. Слава Богу, с районной и городской властью все же удалось решить этот вопрос до конца года за счет государственной субвенции! А что делать дальше? Это огромная проблема. В новом бюджетном году обязательно надо предусматривать финансирование тех больниц, которые признаны центрами госпитальных округов", - убежден Кулинич.