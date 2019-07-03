У Раді вимагають держфінансування лікарень, визначених центрами госпітальних округів

Народний депутат від 147-го виборчого округу Олег Кулініч звернувся з запитом до Міністерства охорони здоров’я та Міністерства фінансів, вимагаючи передбачити у державному бюджеті на 2020 рік статтю видатків на функціонування районних лікарень, визнаних центрами госпітальних округів. Про це депутат заявив, виступаючи з парламентської трибуни у середу, передає РБК-Україна.

"Зараз на Полтавщині проводиться пілотний проект по реформуванню медичної галузі. Суть проекту – фінансування вторинної медичної допомоги через новостворену Національну службу здоров’я. Але чи дасть це покращення для людей – величезне питання. Медичні заклади скаржаться на відсутність нормального фінансування. Ті суми, що виділяються Національною службою здоров’я, не покривають навіть заробітної плати", - підкреслив Кулініч.

Депутат навів конкретні приклади зі свого виборчого округу.

"Миргородська районна лікарня, 800 працюючих, визначена як госпітальний округ. Два тижні тому стояло питання по закриттю двох терапевтичних відділень: у селищі Комишня та в Сорочинській ОТГ. Люди були доведені до відчаю. Так, в Комишні, наприклад, на зустріч до мене прийшло півсела з проханням ні в якому разі не закривати лікарні, в Сорочинцях аналогічна ситуація. Ніхто нічого не розуміє", - констатував Кулініч.

Народний депутат стверджує, що провів не одну нараду з керівництвом району, з керівництвом районної лікарні та сільськими головами, мешканці яких обслуговуються в цих відділеннях, щоб знайти хоч якісь можливі шляхи вирішення ситуації.

"Районний бюджет такого навантаження не витримує. Тільки проводити скорочення. Але як його проводити, коли Миргородська ЦРЛ – це госпітальний округ. Що скорочувати??? Хірургію чи пологове відділення? Лікарі запитають: що це за реформа, коли медсестри, фельдшери переведені на півставки, та, водночас виконують функції санітарки і завгоспа??? Люди в селах не розуміють, як їм добиратись до Миргорода, коли транспортне сполучення нерегулярне, плюс треба враховувати стан доріг. Слава Богу, з районною та міською владою все ж таки вдалося вирішити це питання до кінця року за рахунок державної субвенції! А що робити далі? Це величезне проблема. У новому бюджетному році обов’язково треба передбачати фінансування тих лікарень, які визнані центрами госпітальних округів", - переконаний Кулініч.