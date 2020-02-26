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У Раді створили робочу групу для скасування закону "Про вільну економічну зону "Крим"

Новини » Політика     26.02.2020 - 16:42
У Раді створили робочу групу для скасування закону "Про вільну економічну зону "Крим"
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У комітеті підкреслили, що Кабмін за шість років так і не зміг розробити проект про скасування цього закону

У Верховній раді України створили робочу групу для напрацювання законопроекту про скасування закону "Про вільну економічну зону "Крим". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, голова комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець підкреслив, що Кабінет міністрів за шість років так і не спромігся розробити законопроект про скасування цього дискримінаційного закону.

"Кримчани сьогодні є нерезидентами, своє майно вони не можуть вивезти на підконтрольну Україні території, оскільки їм за це нараховують сплату мита. Якщо ми думаємо про людей, то обов’язково повинні змінити цей закон. На базі нашого комітету створена робоча група щодо максимально швидкого напрацювання змін", - повідомив Лубінець.

Нагадаємо, 26 вересня 2014 року був опублікований закон № 1636-VII "Про створення вільної економічної зони "Крим" і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України.

Як писало РБК-Україна, комітет з прав людини на виїзному засіданні в Херсонській області прийняв "пакет" рекомендацій для захисту прав кримчан. Серед рекомендацій також - скасування вільної економічної зони "Крим" і прийняття закону про здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території, який не поширюється на фізичних осіб.

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