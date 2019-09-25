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В Раде создали группу для наработки закона об электронных платежных системах

Новости » Политика    25.09.2019 - 17:52
В Раде создали группу для наработки закона об электронных платежных системах
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рабочую группу создали в комитете по вопросам цифровой трансформации

В комитете Верховной рады по вопросам цифровой трансформации создали рабочую группу по наработке изменений в законодательство по поводу функционирования электронных платежных систем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, комитет определил главой рабочей группы председателя подкомитета электронного управления и электронной коммерции Романа Соху.

"Комитет по вопросам цифровой трансформации, заслушав информацию председателя комитета Михаила Крячко о необходимости внесения изменений в законодательство о функционировании электронных платежных систем, решил создать рабочую группу по подготовке проекта закона "О внесении изменений в закон "О платежных системах и переводе средств в Украине" (по осуществлению платежных операций через Интернет)", - сказано в сообщении.

В частности, главе группы поручено в десятидневный срок сформировать ее состав и информировать членов комитета о деятельности рабочей группы.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) летом 2018-го отменил регистрацию международной платежной системы TYME, платежной организацией которой является ООО "ФК" ОМП-2013 ".

Как писало РБК-Украина ранее, в мае прошлого года электронная платежная система WebMoney была внесена в список санкций, утвержденных Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) 2 мая.

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