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В Раде создадут группу для наработки закона о госохране должностных лиц

Новина українською → Украина, Пятница 12 марта 2021 12:56
В Раде создадут группу для наработки закона о госохране должностных лиц Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Верховной раде создадут рабочую группу для наработки законопроекта о государственной охране должностных лиц и органов госвласти. Такое решение принял комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Комитет поддержал создание рабочей группы по наработке проекта закона о внесении изменений в закон "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и выбрал ее руководителем народного депутата Александра Ковалева", - указано в сообщении.

Напомним, в середине декабря 2020 года Кабинет министров внес изменения в пункт 2 постановления от 11 октября 2016 года № 710 "Об эффективном использовании государственных средств". Расходы на охрану государственных объектов и командировки чиновников будут финансироваться в первую очередь.

Как писало РБК-Украина, расходы общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в этом году составят 1,267 млрд гривен. Это на 39,4% больше, чем в 2020 году

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