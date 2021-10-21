ru ua
Чт, 21 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Раде сказали, когда могут принять закон о столице

Новина українською →
Киев, Четверг 21 октября 2021 18:19
В Раде сказали, когда могут принять закон о столице Фото: когда Рада может принять закон о столице (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Верховная рада может принять новый закон о столице во второй половине ноября или в начале декабря. После его принятия сменить Виталия Кличко во главе КГГА могут начиная с 2022 года.

Об этом РБК-Украина рассказал народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин.

По его словам, есть два варианта, когда парламент может принять документ о столице.

"Либо он будет принят на третьей неделе ноября. Либо же в последнюю неделю ноября - начало декабря, это 30-е ноября - 2 декабря. Эти две недели вполне реалистичны для голосования, сроки будут зависеть от того, что будет в повестке дня перед этим документом", - отметил нардеп.

Но после принятия этого законопроекта президент вряд ли успеет сменить главу КГГА до конца года, уточнил Безгин.

"В законопроекте заложен переходный период - это шесть месяцев всей трансформации. Это значит, что успеть назначить нового главу КГГА до конца года - нет. Зайти в 2022 года с новым человеком во главе КГГА - вполне реально. Но не во всех сферах оно сразу заработает, потому что нужно набрать людей, выстраивание структуры с нуля и так дальше", - объяснил депутат.

По словам Безгина, документом не будет предусмотрено проведение досрочных выборов мэра или Киевсовета

Напомним, вчера профильный комитет ВР рекомендовал нардепам принять закон о столице.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Киев Виталий Кличко
NEWS
Два максимума за все время пандемии: в Украине более 22 тысяч новых COVID-случаев и 546 смертей
Два максимума за все время пандемии: в Украине более 22 тысяч новых COVID-случаев и 546 смертей
DAILY
Вакцинируйся или плати. Что происходит на вокзалах Киева после начала локдауна
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Вакцинируйся или плати. Что происходит на вокзалах Киева после начала локдауна