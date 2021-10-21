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У Раді сказали, коли можуть прийняти закон про столицю

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Київ, Четвер 21 жовтня 2021 18:19
У Раді сказали, коли можуть прийняти закон про столицю Фото: коли Рада може прийняти закон Про столицю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Верховна рада може прийняти новий закон про столицю в другій половині листопада або на початку грудня. Після його прийняття змінити Віталія Кличка на чолі КМДА можуть починаючи з 2022 року.

Про це РБК-Україна розповів народний депутат від "Слуги народу", член комітету з питань організації державної влади Віталій Безгін.

За його словами, є два варіанти, коли парламент може прийняти документ про столицю.

"Або він буде прийнятий на третьому тижні листопада. Або ж в останній тиждень листопада - початок грудня, це 30-е листопада - 2 грудня. Ці два тижні цілком реалістичні для голосування, терміни будуть залежати від того, що буде на порядку денному перед цим документом", - зазначив нардеп.

Але після прийняття цього законопроекту президент навряд чи встигне змінити голову КМДА до кінця року, уточнив Безгін.

"У законопроекті закладено перехідний період - це шість місяців всієї трансформації. Це означає, що встигнути призначити нового голову КМДА до кінця року - ні. Зайти у 2022 року з новою людиною на чолі КМДА - цілком реально. Але не у всіх сферах воно відразу запрацює, тому що потрібно набрати людей, вибудовування структури з нуля і так далі", - пояснив депутат.

За словами Безгіна, документом не буде передбачено проведення дострокових виборів мера або Київради

Нагадаємо, вчора профільний комітет ВР рекомендував нардепам прийняти закон про столицю.

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