В Раде считают недопустимым снятие Украиной санкций с завода в Приднестровье

Фото: Леонид Емец (РБК-Украина)

В Раде прокомментировали информацию об исчезновении завода из санкционного списка

Снимать антироссийские санкции с "Молдавского металлургического завода", расположенного в непризнанном Приднестровье, недопустимо. Такое мнение высказал народный депутат Украины Леонид Емец, сообщает "112 Украина".

"Наши военнопленные находятся в российских казематах, наши люди умирают от военной агрессии на востоке Украины, Крым остается оккупированным. И сделать вид, что этого не было, проехали, исключили из списка и начали с ними нормально сотрудничать, ну мы как государство не можем себе позволить. Нет, во-первых, по вопросам морали, нет, во-вторых, по дипломатии", - заявил народный депутат.

Кроме того, Емец сообщил, что в ситуации, когда весь мир помогает сдерживать российскую агрессию с помощью санкций, снимать их самой Украине с предприятия страны - агрессора также является недопустимым шагом.

"Весь мир по нашему требованию санкции не просто держит, а их углубляет, но недопустима ситуация, при которой Украина демонстрирует, что именно мы готовы какие-то предприятия снимать с санкционного списка, будто у нас происходит какое-то улучшение в отношениях с Россией. Отнюдь", - заявил Емец.

Как сообщают журналисты телеканала ICTV, данный завод скупает в Украине дефицитное сырье – металлолом. Перерабатывает, продает обратно в Украину готовую продукцию, лишая работы украинские заводы.

По словам председателя комитета ВРУ по промышленной политике Виктора Галасюка, снятие санкций с данного завода — "это чистая провокация против украинской промышленности, против украинской экономики и против каждого гражданина".