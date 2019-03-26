У Раді вважають неприпустимим зняття Україною санкцій з заводу в Придністров'ї

Фото: Леонід Ємець (РБК-Україна)

У Раді прокоментували інформацію про зникнення заводу з санкційного списку

Знімати антиросійські санкції з "Молдавського металургійного заводу", розташованого в невизнаному Придністров'ї, неприпустимо. Таку думку висловив народний депутат України Леонід Ємець, повідомляє "112 Україна".

"Наші військовополонені знаходяться в російських казематах, наші люди вмирають від військової агресії на сході України, Крим залишається окупованим. І зробити вигляд, що цього не було, проїхали, виключили зі списку і почали з ними нормально співпрацювати, ну ми як держава не можемо собі дозволити. Ні, по-перше, з питань моралі, ні, по-друге, з дипломатії", - заявив народний депутат.

Крім того, Ємець повідомив, що в ситуації, коли весь світ допомагає стримувати російську агресію за допомогою санкцій, знімати їх самій Україні з підприємства країни - агресора також є неприпустимим кроком.

"Весь світ на нашу вимогу санкції не просто тримає, а їх поглиблює, але неприпустима ситуація, при якій Україна демонструє, що саме ми готові якісь підприємства знімати з санкційного списку, ніби у нас відбувається якесь поліпшення у відносинах з Росією. Аж ніяк", - заявив Ємець.

Як повідомляють журналісти телеканалу ICTV, даний завод скуповує в Україні дефіцитну сировину – металобрухт. Переробляє, продає назад в Україну готову продукцію, позбавляючи роботи українські заводи.

За словами голови комітету ВРУ з питань промислової політики Віктора Галасюка, зняття санкцій з даного заводу — "це чиста провокація проти української промисловості, проти української економіки і проти кожного громадянина".