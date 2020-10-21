В Раде считают, что информатака против "Нафтогаза" бьет по власти в целом

Информационный шум вокруг проводимого Госаудитслужбой аудита НАК "Нафтогаз Украины" может быть связан с политическими спекуляциями и осознанной информатакой на менеджмент компании.

Об этом заявил глава комитета ВРУ по энергетике и ЖКХ, народный депутат Андрей Герус в эфире Energy Inside.

"Нафтогаз остается очень большой компанией в весьма чувствительной сфере, и как компания на границе экономики и политики, она всегда интересна журналистам, вокруг нее идут политические дискуссии, и она интересна для политспекуляций. Вопрос "Нафтогаза" используется не только в информатаках против менеджмента и набсовета компании, но и в информатаках против власти в целом, потому что это вопрос, который можно легко эмоционально раскрутить и эмоционально зацепить граждан, тех же избирателей. Надеюсь, мы получим больше проверенной информации, чтобы сделать выводы", - заявил Герус.

Народный депутат также подчеркнул, что сегодня остро стоит вопрос инвестиционной привлекательности Украины. Отчасти на эту сферу может повлиять информационный шум вокруг компании "Нафтогаз".

По его словам, позитивным результатом выглядят два важных вопроса - это проведенный анбандлинг "Нафтогаза" и либерализация рынка газа - отмена ПСО, что открывает больше возможностей и для компаний нефтегазовой сферы, и для потребителей.

Герус считает, что для принятия финансового плана "Нафтогаза" нужно инициировать открытое или закрытое заседание правительства, поскольку вокруг вопроса финплана также идет информационная атака.

"С финансовым планом ситуация проста - его просто надо принимать, для этого можно сделать закрытое или открытое заседание правительства", - уверен Андрей Герус (речь идет о плане на 2020 год, который еще не утвержден - ред.).

Комментируя озвученные в СМИ выводы госаудита относительно того, что "Нафтогаз" продавал газ ниже себестоимости, Герус сообщил, что сегодня самое главное - это рынок и рыночная цена.

"В рынке не имеет значения себестоимость, имеет значение рыночная цена. Может быть так, что рыночная цена 300, а себестоимость 50, и ты в выигрыше. А если себестоимость 120, а рыночная 70, то будешь продавать по 70, никуда не денешься. Надо увидеть выводы аудита, я допускаю, что некоторые обвинения могут быть необоснованны", - добавил он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об аудите финансовой отчетности НАК "Нафтогаз Украины", который проводила Госаудитслужба (ГАСУ). Финальный документ с выводами аудита официально не был обнародован.

По мнению народного депутата Инны Совсун, появление информации об отчете Госаудитслужбы относительно "Нафтогаза" и обвинения в нарушениях неслучайны - идет управляемая, спланированная кампания против крупнейшего государственного предприятия.