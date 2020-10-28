В Раде считают, что говорить об украинской вакцине от COVID-19 пока слишком рано

Глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения нации Михаил Радуцкий считает, что пока рано говорить об украинской вакцине от коронавируса. Пока есть только украинский кандидат в вакцины.

Об этом Радуцкий заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что пока сложно говорить, будет ли готова украинская вакцина от COVID-19 через год.

"Пока в мире разрабатывается около 50 вакцин. Но еще ни у кого не получилось это сделать за год. Я хочу, чтобы Украина была первой страной, в которой это получится сделать. Но прошли только в клинические испытания. Это даже не первый этап. На сегодняшний день говорить об украинской вакцину очень рано. Есть украинский кандидат", - сказал Радуцкий.

Нардеп добавил, что сейчас Украина ждет, чтобы Всемирная организация здравоохранения признала, что на сегодня есть основания для дальнейших клинических испытаний украинского кандидата в вакцины. После этого можно будет говорить, что Украина испытывает вакцину.

Напомним, на прошлой неделе группа ученых презентовала президенту Владимиру Зеленскому результаты доклинических исследований украинского кандидата в вакцины против COVID-19.

При этом ученые хотят начать испытания на людях украинского кандидата в вакцины через три месяца.

Ранее РБК-Украина писало, что ученые планируют выпустить украинскую вакцину через год.