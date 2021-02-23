В Раде считают, что голосов за "правки Зеленского" должно хватить
В Верховной раде Украины уверены, что должно хватить голосов за так называемые "правки Зеленского". Сегодня парламент рассмотрит законопроект о государственной службе с правками президента.
Об этом РБК-Украина рассказал источник во фракции "Слуга народа".
По его словам, президент Владимир Зеленский на заседании фракции выразил недовольство тем, что из-за действующего законодательства и.о. министра энергетики Юрий Витренко ограничен в полномочиях, в частности, его подписи недостаточно для погашения выплат шахтерам.
"Там еще должны перекрыть часть голосов "Доверие" и "За будущее", и вроде не должны выкаблучиваться "бородатые" депутаты. Потому у меня ощущение, что голосов должно хватить", - отметил источник.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский на встрече с руководством фракции "Слуга народа" пригрозил распустить Раду, если не проголосуют закон о госслужбе с его правками. Однако источники отмечают, что пока эту угрозу не следует воспринимать буквально.
Сегодня на внеочередном заседании Рады рассмотрят законопроект, который возвращает конкурсы на государственные должности, а также расширяет полномочия исполняющих обязанности министра.
До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль жаловался, что из-за ограниченных полномочий и.о. главы Минэнерго не может подписать документы для выплаты зарплат шахтерам.