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В Раде считают, что голосов за "правки Зеленского" должно хватить

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 11:28
В Раде считают, что голосов за "правки Зеленского" должно хватить Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

В Верховной раде Украины уверены, что должно хватить голосов за так называемые "правки Зеленского". Сегодня парламент рассмотрит законопроект о государственной службе с правками президента.

Об этом РБК-Украина рассказал источник во фракции "Слуга народа".

По его словам, президент Владимир Зеленский на заседании фракции выразил недовольство тем, что из-за действующего законодательства и.о. министра энергетики Юрий Витренко ограничен в полномочиях, в частности, его подписи недостаточно для погашения выплат шахтерам.

"Там еще должны перекрыть часть голосов "Доверие" и "За будущее", и вроде не должны выкаблучиваться "бородатые" депутаты. Потому у меня ощущение, что голосов должно хватить", - отметил источник.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский на встрече с руководством фракции "Слуга народа" пригрозил распустить Раду, если не проголосуют закон о госслужбе с его правками. Однако источники отмечают, что пока эту угрозу не следует воспринимать буквально.

Сегодня на внеочередном заседании Рады рассмотрят законопроект, который возвращает конкурсы на государственные должности, а также расширяет полномочия исполняющих обязанности министра.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль жаловался, что из-за ограниченных полномочий и.о. главы Минэнерго не может подписать документы для выплаты зарплат шахтерам.

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