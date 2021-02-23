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У Раді вважають, що голосів за "правки Зеленського" має вистачити

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 11:28
У Раді вважають, що голосів за "правки Зеленського" має вистачити Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

У Верховній раді України впевнені, що має вистачити голосів за так звані "правки Зеленського". Сьогодні парламент розгляне законопроект про державну службу з правками президента.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції "Слуга народу".

За його словами, президент Володимир Зеленський на засіданні фракції висловив невдоволення тим, що через чинне законодавство в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко обмежений у повноваженнях, зокрема, його підпису недостатньо для погашення виплат шахтарям.

"Там ще повинні перекрити частину голосів "Довіра" і "За майбутнє", і начебто не мають викаблучуватися "бородаті" депутати. Тому у мене відчуття, що голосів має вистачити", - зазначило джерело.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський на зустрічі з керівництвом фракції "Слуга народу" пригрозив розпустити Раду, якщо не проголосують за закон про держслужбу з його правками. Однак джерела відзначають, що поки цю загрозу не слід сприймати буквально.

Сьогодні на позачерговому засіданні Ради розглянуть законопроект, який повертає конкурси на державні посади, а також розширює повноваження виконуючого обов'язки міністра.

До цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль скаржився, що через обмежені повноваження в. о. голови Міненерго не може підписати документи для виплати зарплат шахтарям.

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