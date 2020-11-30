Раде рекомендуют включить в повестку закон о выплатах ФОПам на время карантина

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховной раде рекомендуют включить в повестку дня законопроект, предусматривающий по 8 тысяч гривен выплат физическим лицам-предпринимателям на время карантина. Речь идет о законопроекте президента Владимира Зеленского №4429.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Такое решение принял комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Подчеркивается, что в случае принятия закона соответствующим органам предстоит достаточно быстро среагировать и провести финансирование. В связи с этим в проекте предусмотрели применение электронной системы идентификации, подачи материалов, подачи заявлений на получение этой помощи.

"Помощь будет выплачиваться за счет бюджета этого года и должна быть обеспечена выплата до конца этого года... Участники заседания также обращали внимание на необходимость доработки законопроекта, внесения отдельных уточнений к статьям, а также в переходные и заключительные положения в части уточнения периода страхования", - указано в сообщении.

По итогу члены комитета единогласно поддержали включение проекта закона в повестку дня.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков назвал условие рассмотрения законопроектов президента о поддержке бизнеса на время карантина. По его словам, законы можно рассмотреть на этой пленарной неделе, включив их в повестку дня по процедуре Ad hoc. Для этого требуется согласие фракции ОПЗЖ.

Как писало РБК-Украина, ранее глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что закон о поддержке малого и среднего бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря.

Так, 26 ноября в Раде появились тексты законопроектов президента о поддержке бизнеса на время карантина. Речь идет о проектах №4429-4431.