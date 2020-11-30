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Раді рекомендують включити до порядку закон про виплати ФОПам на час карантину

Україна, Понеділок 30 листопада 2020 16:27
Раді рекомендують включити до порядку закон про виплати ФОПам на час карантину
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують включити до порядку денного законопроект, який передбачає по 8 тисяч гривень виплат фізичним особам-підприємцям на час карантину. Йдеться про законопроект президента Володимира Зеленського №4429.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таке рішення прийняв комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Підкреслюється, що в разі прийняття закону відповідним органам належить досить швидко зреагувати і провести фінансування. У зв'язку з цим в проекті передбачили застосування електронної системи ідентифікації, подачі матеріалів, подачі заяв на отримання цієї допомоги.

"Допомога буде виплачуватися за рахунок бюджету цього року і повинна бути забезпечена виплата до кінця цього року... Учасники засідання також звертали увагу на необхідність доопрацювання законопроекту, внесення окремих уточнень до статей і перехідних та прикінцевих положень у частині уточнення періоду страхування", - зазначено в повідомленні.

За підсумком члени комітету одноголосно підтримали включення проекту закону до порядку денного.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков назвав умову розгляду законопроектів президента про підтримку бізнесу на час карантину. За його словами, закони можна розглянути на цьому пленарному тижні, включивши їх до порядку денного за процедурою Ad hoc. Для цього потрібна згода фракції ОПЗЖ.

Як писало РБК-Україна, раніше глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що закон про підтримку малого і середнього бізнесу повинен набрати чинності до 9 грудня.

Так, 26 листопада в Раді з'явилися тексти законопроектів президента про підтримку бізнесу на час карантину. Йдеться про проекти №4429-4431.

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