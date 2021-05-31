Раде рекомендуют стимулировать украинцев за рубежом вернуться на родину

Документ предлагает стимулировать граждан Украины, работающих за рубежом, вернуться на родину. Предусматривается предоставление государственной помощи на начало предпринимательской деятельности.

Согласно закону, предельный размер пособия для экономической реинтеграции для трудовых мигрантов не будет превышать 150 тысяч гривен. Это в 2,5 раза выше максимального размера единовременной выплаты по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности, предоставляемой за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Общий размер потребности в дополнительных средствах на год составит 108 млн гривен:

50 млн грн из государственного бюджета на возвратной основе (для украинцев, имеющих страховой стаж менее 10 лет);

58 млн грн из бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на безвозвратной основе (для граждан Украины, которые имеют страховой стаж более 10 лет).

"Члены комитета решили рекомендовать Верховной раде включить законопроект №4669 в повестку дня сессии и принять за основу по результатам рассмотрения в первом чтении, альтернативный законопроект № 4669-1 рекомендовано включить в повестку дня и отклонить", - указано в сообщении.