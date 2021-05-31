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Раді рекомендують стимулювати українців за кордоном повернутися на батьківщину

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Україна, Понеділок 31 травня 2021 10:56
Раді рекомендують стимулювати українців за кордоном повернутися на батьківщину Фото: українців за кордоном хочуть стимулювати повернутися на батьківщину (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують стимулювати українців за кордоном повернутися на батьківщину. Комітет з питань соціальної політики рекомендує ВР ухвалити відповідний законопроект №4669 з основу.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Документ пропонує стимулювати громадян України, які працюють за кордоном, повернутися на батьківщину. Передбачається надання державної допомоги на започаткування підприємницької діяльності.

Згідно з законом, граничний розмір допомоги для економічної реінтеграції для трудових мігрантів не буде перевищувати 150 тисяч гривень. Це у 2,5 раза вище за максимальний розмір одноразової виплати по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності, що надається за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Загальний розмір потреби у додаткових коштах на рік складе 108 млн гривень:

50 млн грн з державного бюджету на поворотній основі (для українців, які мають страхових стаж менш як 10 років);

58 млн грн з бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на безповоротній основі (для громадян України, які мають страхових стаж понад 10 років).

"Члени комітету вирішили рекомендувати Верховній раді включити законопроект №4669 до порядку денного сесії та прийняти за основу за результатами розгляду у першому читанні, альтернативний законопроект № 4669-1 рекомендовано включити до порядку денного та відхилити", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна рада хоче запровадити страхування на повернення українських туристів з-за кордону. Це передбачає відповідний законопроект №4162.

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