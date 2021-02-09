Раде не рекомендуют создавать постоянные комиссии по противодействию наводнениям

Верховной раде не рекомендуют создавать постоянно действующие комиссии по противодействию наводнениям. Такое решение принял комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"По заключению комитета, такие комиссии будут дублировать функции, которые, согласно действующему законодательству, возложены на другие органы... Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде проект закона, № 4455, по результатам рассмотрения в первом чтении отклонить", - указано в сообщении.

В частности, комитет рекомендует отклонить соответствующий законопроект №4455 о защите от паводковых ситуаций.

Напомним, в октябре 2020 года на восстановление дорог местного значения, меры по берегоукреплению, восстановление мостов и мостовых переходов после наводнений Закарпатской области выделили дополнительно 37 млн ​​гривен.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября Кабинет министров решил направить более 175 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения на западе Украины. Речь идет о пяти регионах: Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Кроме того, президент Владимир Зеленский подписал закон о выделении 2 млрд гривен на ликвидацию наводнений в Украине.