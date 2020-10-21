Закарпатской области выделили 37 млн ​​гривен на дороги после наводнения

Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)

На восстановление дорог местного значения, меры по берегоукреплению, восстановление мостов и мостовых переходов Закарпатской области выделили дополнительно 37 млн ​​гривен. Такое решение в ходе сегодняшнего заседания принял Кабинет министров.

Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение.

Министерству финансов документом поручено осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета на безвозвратной основе.

Закарпатская облгосадминистрация должна утвердить в недельный срок по согласованию с Министерством развития общин и территорий, Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерством финансов перечень соответствующих расходов.

До 25 декабря ОГА должна подать Минэкономики, Минфину, Министерству

развития общин и территорий и Государственной казначейской службе отчет об

использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению.

Кроме того, глава правительства Денис Шмыгаль требует ускорить работу по выделению средств для Харьковской области, где от пожаров сгорело более 20 домов.

Напомним, в конце сентября Кабинет министров решил направить более 175 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения на западе Украины. Речь идет о пяти регионов Ивано-Франковске, Закарпатскую, Львовскую, Тернопольскую и Черновицкую области.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о выделении 2 млрд гривен на ликвидацию наводнений в Украине.