ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Закарпатской области выделили 37 млн ​​гривен на дороги после наводнения

Закарпатская область, Среда 21 октября 2020 17:25
Закарпатской области выделили 37 млн ​​гривен на дороги после наводнения
Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

На восстановление дорог местного значения, меры по берегоукреплению, восстановление мостов и мостовых переходов Закарпатской области выделили дополнительно 37 млн ​​гривен. Такое решение в ходе сегодняшнего заседания принял Кабинет министров.

Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение.

Министерству финансов документом поручено осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета на безвозвратной основе.

Закарпатская облгосадминистрация должна утвердить в недельный срок по согласованию с Министерством развития общин и территорий, Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерством финансов перечень соответствующих расходов.

До 25 декабря ОГА должна подать Минэкономики, Минфину, Министерству
развития общин и территорий и Государственной казначейской службе отчет об
использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению.

Кроме того, глава правительства Денис Шмыгаль требует ускорить работу по выделению средств для Харьковской области, где от пожаров сгорело более 20 домов.

Напомним, в конце сентября Кабинет министров решил направить более 175 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения на западе Украины. Речь идет о пяти регионов Ивано-Франковске, Закарпатскую, Львовскую, Тернопольскую и Черновицкую области.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о выделении 2 млрд гривен на ликвидацию наводнений в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Закарпатская областьдорогиКабинет Министров Украины

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь