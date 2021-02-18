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Раді рекомендують дозволити ВСУ передавати боєприпаси спортивним організаціям

Новость на русском → Україна, Четвер 18 лютого 2021 11:28
Раді рекомендують дозволити ВСУ передавати боєприпаси спортивним організаціям Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують дозволити Збройним силам України передавати боєприпаси, які підлягають утилізації, спортивним організаціям. Рекомендується прийняти у другому читанні відповідний законопроект №3403.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таке рішення ухвалив комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Документ передбачає, що боєприпаси, які підлягають утилізації, за рішенням Кабінету міністрів Збройні сили будуть передавати окремим закладам фізичної культури і спорту.

Йдеться про дитячо-юнацькі спортивні школи, заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, спеціалізовані спортивні клуби тощо.

"За результатами розгляду комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді за наслідками розгляду законопроекту у другому читанні прийняти його в другому читанні та в цілому у запропонованій комітетом редакції", - сказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна, цей законопроект Рада ухвалила за основу на початку грудня 2020 року.

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