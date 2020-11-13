Раді рекомендують дозволити обслуговування осіб з інвалідністю поза чергою

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній раді дозволити обслуговувати осіб з інвалідністю позачергово. Відповідний законопроект №4113 рекомендується ухвалити за основу.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект щодо посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю", - сказано у повідомленні.

Закон пропонує надати право особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю на позачергове обслуговування у будь-яких касах, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.

Також планують позачергово пропускати осіб з інвалідністю першої групи, дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, які їдуть на лікування, та осіб, які їх супроводжують (не більше ніж дві людини), через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповані території та виїзду з таких територій не частіше ніж один раз на тиждень в один бік.

При цьому у транспортних засобах, якими вони переміщуються, не має бути інших осіб.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким для людей з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд підвищать вдвічі. Документ вводиться у дію з 1 січня 2021 року.