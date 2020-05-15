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Раді рекомендують не припиняти фінансування Нацкомісії зі стандартів держмови

Новини » Політика     15.05.2020 - 11:15
Раді рекомендують не припиняти фінансування Нацкомісії зі стандартів держмови
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет з інформполітики рекомендує відхилити відповідний законопроект №3413

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній раді не припиняти фінансування Національної комісії зі стандартів державної мови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Вказано, що учасники засідання розглянули відповідний проект закону №3413 про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

"Законопроектом передбачено припинення фінансування Національної комісії зі стандартів державної мови (33 600,0 тис. грн.) і Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови (15 886,2 тис. грн.). Комітет вирішив відхилити законопроект, адже, як підкреслювалося під час обговорення, без фінансування Національна комісія фактично припинить своє існування", - вказано у повідомленні.

Крім того, комітет також заслухав інформацію щодо напрацювання законопроекту про внесення змін до ЗУ "Про бібліотеки і бібліотечну справу". Наголошувалося на стратегії бібліотечної справи, необхідності популяризувати читання з раннього віку, забезпечувати вільний доступ до культурного продукту та формувати інформаційну грамотність.

Комітет візьме активну участь у роботі над новою редакцією, а також винесе проект на громадське обговорення.

Нагадаємо, комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики звернеться до Кабінету міністрів щодо призначення на посаду Уповноваженого із захисту державної мови.

Як писало РБК-Україна, в кінці квітня мовний омбудсмен Тетяна Монахова повідомила, що йде з посади.

Так, Кабінет міністрів призначив Монахову уповноваженим із захисту державної мови в листопаді 2019 року.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна Радаукраинский язык
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