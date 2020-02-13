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Раді рекомендують передбачити використання світловідбивачів пішоходами

Новини » Політика     13.02.2020 - 12:51
Раді рекомендують передбачити використання світловідбивачів пішоходами
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Комітет рекомендує схвалити два відповідні законопроекти за основу

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти за основу два законопроекти щодо використання світлоповертальних елементів пішоходами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, члени комітету на засіданні 12 лютого розглянули у першому читанні законопроекти №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів пішоходами" та №2696 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів учасниками дорожнього руху".

"Учасники дорожнього руху під час перебування на проїзній частині повинні так само використовувати спеціальні жилети з світлоповертальними елементами або мати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи (стрічка, наклейка), з метою привернення уваги до себе та виділення себе на дорозі", - наголошували автори законів на засіданні комітету.

Зокрема, проектами пропонується зобов’язати учасників дорожнього руху - пішоходів користуватися у темний час доби чи в умовах недостатньої видимості спеціальними жилетами, стрічками із світлоповертальними елементами або носити одяг, який має світлоповертальні елементи.

Крім цього, передбачається запровадити відповідальність водіїв та пасажирів за порушення ними правил користування ременями безпеки, мотошоломами або спеціальними жилетами із світлоповертальними елементами, а також посилити відповідальність за такі правопорушення.

"За результатами обговорення члени комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроекти за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Рада віднесла осіб в інвалідних візках до учасників дорожнього руху.

Як писало РБК-Україна, 14 грудня 2019 року цей закон набув чинності.

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