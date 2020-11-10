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Раде рекомендуют отклонить закон об ускорении пограничного контроля в ОРДЛО

Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной раде отклонить законопроект об ускорении пограничного контроля в ОРДЛО. Документ рекомендуют отправить на доработку.

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Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

"Члены комитета рассмотрели проект закона №2729... Народные депутаты приняли решение рекомендовать Верховной раде вернуть законопроект субъекту права законодательной инициативы на доработку", - указано в сообщении.

Этот документ предлагает уполномочить Госпогранслужбу осуществлять пограничный контроль с использованием фиксации биометрических данных в отношении граждан Украины.

Ранее в Раде отмечали, что граждане Украины, которые захотят пройти пограничный контроль в ускоренном порядке, смогут воспользоваться системами фиксации биометрических данных для автоматизированной обработки в тех пунктах пропуска через госграницу и в контрольных пунктах въезда-выезда на временно оккупированных территориях, где такие системы установлены.

Напомним, в конце февраля комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал ВР принять за основу этот законопроект.

Как писало РБК-Украина, вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что Россия сорвала возобновление работы КПВВ на Донбассе. Он подчеркнул, что такие действия вновь демонстрируют отношение РФ к гражданам и договоренностям.

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