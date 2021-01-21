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Раде рекомендуют окончательно усилить ответственность за подделку паспортов

Украина, Четверг 21 января 2021 15:15
Раде рекомендуют окончательно усилить ответственность за подделку паспортов
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют окончательно усилить ответственность за подделку паспортов. Такое решение принял комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Ко второму чтению законопроекта всего поступило 27 предложений, из которых 5 предлагается учесть полностью, 9 - редакционно и частично и 13 - отклонить.

При доработке члены комитета уточнили название проекта, пересмотрели и дополнили санкции, в частности, определили альтернативный вид наказания в виде штрафа.

"Члены комитета по результатам рассмотрения приняли решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект №3946 во втором чтении и в целом с учетом предложений комитета", - говорится в сообщении.

За рекомендацию проголосовали 14 народных депутатов.

Напомним, в первом чтении Рада приняли этот проект закона в начале декабря. За него проголосовали 264 парламентария.

Как писало РБК-Украина, ранее комитет парламента по вопросам европейской интеграции дал заключение по соответствующему законопроекту №3946. Документ не противоречит праву ЕС и международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции.

Так, Кабмин внес в Раду этот проект закона в начале августа.

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