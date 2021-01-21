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Раді рекомендують остаточно посилити відповідальність за підробку паспортів

Україна, Четвер 21 січня 2021 15:15
Раді рекомендують остаточно посилити відповідальність за підробку паспортів
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують остаточно посилити відповідальність за підробку паспортів. Таке рішення ухвалив комітет з питань правоохоронної діяльності.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

До другого читання законопроекту всього надійшло 27 пропозицій, з яких 5 пропонується врахувати повністю, 9 - редакційно та частково і 13 - відхилити.

Під час доопрацювання члени комітету уточнили назву проекту, переглянули та доповнили санкції, зокрема, визначили альтернативний вид покарання у вигляді штрафу.

"Члени комітету за результатами розгляду прийняли рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект №3946 у другому читанні і в цілому з врахуванням пропозицій комітету", - сказано у повідомленні.

За рекомендацію проголосували 14 народних депутатів.

Нагадаємо, у першому читанні Рада ухвалили цей проект закону на початку грудня. За нього проголосували 264 парламентарі.

Як писало РБК-Україна, раніше комітет парламенту з питань європейської інтеграції дав висновок по відповідному законопроекту №3946. Документ не суперечить праву ЄС та міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Так, Кабмін вніс у Раду цей проект закону на початку серпня.

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