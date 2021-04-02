Раде рекомендуют направить деньги от легализации азартных игр на закупку лекарств

Верховной раде рекомендуют направить средства от легализации азартных игр на закупку лекарств. Такое решение принял комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Речь идет о законопроекте №5073-1 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс о направлении поступлений от легализации азартных игр на обеспечение некоторых потребностей в области медицины, образования и науки, культуры и спорта".

"40% указанных поступлений предлагается направить на осуществление централизованных закупок лекарственных средств для обеспечения лечения ряда болезней в рамках обеспечения медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера", - говорится в сообщении.

Нардепы предлагают комитету по вопросам бюджета, определенному главным по подготовке этого закона, рекомендовать Верховной раде принять законопроект №5073-1 за основу.

Комитет по вопросам здоровья нации рекомендует направить средства, предусмотренные на закупку лекарств, для лечения орфанных заболеваний. При этом Министерству здравоохранения поручают определить перечень этих заболеваний.