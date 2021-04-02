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Раді рекомендують направити кошти від легалізації азартних ігор на закупівлю ліків

Новость на русском → Україна, П'ятниця 02 квітня 2021 15:08
Раді рекомендують направити кошти від легалізації азартних ігор на закупівлю ліків Фото: Раді рекомендують направити гроші від легалізації азартних ігор на медицину (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують направити кошти від легалізації азартних ігор на закупівлю ліків. Таке рішення ухвалив комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Йдеться про законопроект №5073-1 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо спрямування надходжень від легалізації азартних ігор на забезпечення деяких потреб у галузі медицини, освіти та науки, культури та спорту".

"40% вказаних надходжень пропонується спрямувати на здійснення централізованих закупівель лікарських засобів для забезпечення лікування ряду хвороб у рамках забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру", - сказано у повідомленні.

Нардепи пропонують комітету з питань бюджету, визначеному головним з підготовки цього закону, рекомендувати Верховній раді схвалити законопроект №5073-1 за основу.

Комітет з питань здоров’я нації рекомендує спрямувати кошти, передбачені на закупівлю ліків, на лікування орфанних захворювань. При цьому Міністерству охорони здоров’я доручають визначити перелік цих захворювань.

Нагадаємо, глава Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Іван Рудий оцінює потенціал грального ринку в 6-7 млрд гривень надходжень до бюджету за рік.

Як писало РБК-Україна, минулого літа Верховна рада легалізувала гральний бізнес.

У лютому цього року в Україні видали першу ліцензію для онлайн-казино.

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