Верховній раді рекомендують направити кошти від легалізації азартних ігор на закупівлю ліків. Таке рішення ухвалив комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Йдеться про законопроект №5073-1 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо спрямування надходжень від легалізації азартних ігор на забезпечення деяких потреб у галузі медицини, освіти та науки, культури та спорту".

"40% вказаних надходжень пропонується спрямувати на здійснення централізованих закупівель лікарських засобів для забезпечення лікування ряду хвороб у рамках забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру", - сказано у повідомленні.

Нардепи пропонують комітету з питань бюджету, визначеному головним з підготовки цього закону, рекомендувати Верховній раді схвалити законопроект №5073-1 за основу.

Комітет з питань здоров’я нації рекомендує спрямувати кошти, передбачені на закупівлю ліків, на лікування орфанних захворювань. При цьому Міністерству охорони здоров’я доручають визначити перелік цих захворювань.