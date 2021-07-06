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Раде рекомендуют изменить процедуру банкротства в Украине на время карантина

Автор: Юлия Струк

В Украине планируют изменить процедуру банкротства на период карантина. Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной раде принять во втором чтении законопроект №4220 авторства президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление ВР.

Глава государства инициировал изменения в Кодекс о процедурах банкротства, поскольку из-за карантина затягиваются производства по делам о банкротстве.

Временно, на период действия карантина, собрание (комитет) кредиторов может проводиться в режиме видеоконференции.

Документ уточняет порядок продления судом сроков:

  • проведения предварительного заседания суда по делам о банкротстве;
  • обращения в рамках производства о признании недействительными сделок, совершенных должником;
  • действия моратория на удовлетворение требований кредиторов;
  • объявления о проведении первого, повторного и (или) второго повторного аукциона;
  • выполнения плана санации или реструктуризации долгов;
  • распоряжения имуществом, ликвидации, реструктуризации и погашения долгов должника.

Парламентарии подали ко второму чтению законопроекта 15 поправок, из которых предлагается учесть три, а остальные - отклонить.

"Комитет рекомендует Верховной раде по результатам рассмотрения законопроекта во втором чтении принять его в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, Рада приняла этот закон за основу в начале июня.

Как писало РБК-Украина, этот закон президент внес в парламент осенью 2020 года.

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банкротствоКарантинВерховная рада