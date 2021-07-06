ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Раде рекомендуют изменить процедуру банкротства в Украине на время карантина

Новина українською →
Украина, Вторник 06 июля 2021 17:31
Раде рекомендуют изменить процедуру банкротства в Украине на время карантина Фото: в Украине могут изменить процедуру банкротства на время карантина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине планируют изменить процедуру банкротства на период карантина. Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной раде принять во втором чтении законопроект №4220 авторства президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление ВР.

Глава государства инициировал изменения в Кодекс о процедурах банкротства, поскольку из-за карантина затягиваются производства по делам о банкротстве.

Временно, на период действия карантина, собрание (комитет) кредиторов может проводиться в режиме видеоконференции.

Документ уточняет порядок продления судом сроков:

  • проведения предварительного заседания суда по делам о банкротстве;
  • обращения в рамках производства о признании недействительными сделок, совершенных должником;
  • действия моратория на удовлетворение требований кредиторов;
  • объявления о проведении первого, повторного и (или) второго повторного аукциона;
  • выполнения плана санации или реструктуризации долгов;
  • распоряжения имуществом, ликвидации, реструктуризации и погашения долгов должника.

Парламентарии подали ко второму чтению законопроекта 15 поправок, из которых предлагается учесть три, а остальные - отклонить.

"Комитет рекомендует Верховной раде по результатам рассмотрения законопроекта во втором чтении принять его в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, Рада приняла этот закон за основу в начале июня.

Как писало РБК-Украина, этот закон президент внес в парламент осенью 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
банкротство Карантин Верховная рада
NEWS
Ситуация с COVID-19 в Украине может ухудшиться уже в июле, - KSE
Ситуация с COVID-19 в Украине может ухудшиться уже в июле, - KSE
DAILY
После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине