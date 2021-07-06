Раде рекомендуют изменить процедуру банкротства в Украине на время карантина
В Украине планируют изменить процедуру банкротства на период карантина. Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной раде принять во втором чтении законопроект №4220 авторства президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление ВР.
Глава государства инициировал изменения в Кодекс о процедурах банкротства, поскольку из-за карантина затягиваются производства по делам о банкротстве.
Временно, на период действия карантина, собрание (комитет) кредиторов может проводиться в режиме видеоконференции.
Документ уточняет порядок продления судом сроков:
- проведения предварительного заседания суда по делам о банкротстве;
- обращения в рамках производства о признании недействительными сделок, совершенных должником;
- действия моратория на удовлетворение требований кредиторов;
- объявления о проведении первого, повторного и (или) второго повторного аукциона;
- выполнения плана санации или реструктуризации долгов;
- распоряжения имуществом, ликвидации, реструктуризации и погашения долгов должника.
Парламентарии подали ко второму чтению законопроекта 15 поправок, из которых предлагается учесть три, а остальные - отклонить.
"Комитет рекомендует Верховной раде по результатам рассмотрения законопроекта во втором чтении принять его в целом", - сказано в сообщении.
Напомним, Рада приняла этот закон за основу в начале июня.
Как писало РБК-Украина, этот закон президент внес в парламент осенью 2020 года.