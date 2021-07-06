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Раді рекомендують змінити процедуру банкрутства в Україні на час карантину

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Україна, Вівторок 06 липня 2021 17:31
Раді рекомендують змінити процедуру банкрутства в Україні на час карантину Фото: в Україні можуть змінити процедуру банкрутства на час карантину (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні планують змінити процедуру банкрутства на період карантину. Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній раді ухвалити у другому читанні законопроект №4220 авторства президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління ВР.

Глава держави ініціював зміни до Кодексу про процедури банкрутства, оскільки через карантин затягується провадження у справах про банкрутство.

Тимчасово, на період дії карантину, збори (комітет) кредиторів може проводитися у режимі відеоконференції.

Документ уточнює порядок продовження судом строків:

  • проведення попереднього засідання суду у справах про банкрутство;
  • звернення у межах провадження про визнання недійсними правочинів, вчинених боржником;
  • дії мораторію на задоволення вимог кредиторів;
  • оголошення про проведення першого, повторного та (або) другого повторного аукціону;
  • виконання плану санації чи реструктуризації боргів;
  • розпорядження майном, ліквідації, реструктуризації та погашення боргів боржника.

Парламентарі подали до другого читання законопроекту 15 поправок, з яких пропонується врахувати три, а решту - відхилити.

"Комітет рекомендує Верховній раді за результатами розгляду законопроекту у другому читанні прийняти його в цілому", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Рада ухвалила цей закон за основу на початку червня.

Як писало РБК-Україна, цей закон президент вніс до парламенту восени 2020 року.

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