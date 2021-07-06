Раді рекомендують змінити процедуру банкрутства в Україні на час карантину
В Україні планують змінити процедуру банкрутства на період карантину. Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній раді ухвалити у другому читанні законопроект №4220 авторства президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління ВР.
Глава держави ініціював зміни до Кодексу про процедури банкрутства, оскільки через карантин затягується провадження у справах про банкрутство.
Тимчасово, на період дії карантину, збори (комітет) кредиторів може проводитися у режимі відеоконференції.
Документ уточнює порядок продовження судом строків:
- проведення попереднього засідання суду у справах про банкрутство;
- звернення у межах провадження про визнання недійсними правочинів, вчинених боржником;
- дії мораторію на задоволення вимог кредиторів;
- оголошення про проведення першого, повторного та (або) другого повторного аукціону;
- виконання плану санації чи реструктуризації боргів;
- розпорядження майном, ліквідації, реструктуризації та погашення боргів боржника.
Парламентарі подали до другого читання законопроекту 15 поправок, з яких пропонується врахувати три, а решту - відхилити.
"Комітет рекомендує Верховній раді за результатами розгляду законопроекту у другому читанні прийняти його в цілому", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, Рада ухвалила цей закон за основу на початку червня.
Як писало РБК-Україна, цей закон президент вніс до парламенту восени 2020 року.