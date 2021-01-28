ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Спецтариф на свет до 100 кВт: Раде рекомендуют одобрить постановление

Киев, Четверг 28 января 2021 10:33
Спецтариф на свет до 100 кВт: Раде рекомендуют одобрить постановление
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Верховной раде рекомендовали принять за основу и в целом проект постановления о защите населения в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. Документом, в частности, предлагается установить специальный тариф на электроэнергию за потребление до 100 кВт в месяц.

Соответствующее решение принял комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"Включить проект постановления в повестку дня сессии и принять его за основу и в целом с учетом высказанных предложений комитета", - говорится в выводах комитета.

Напомним, ранее на рассмотрение в Верховную раду поступило соответствующее постановление. Документом предлагается:

  • ввести государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, снабжение горячей воды, электроэнергии и природного газа;
  • установить отдельный тариф на электрическую энергию за потребление до 100 кВт/ч в месяц (включительно);
  • установить отдельный тариф на электроэнергию для домов за потребление до 3000 кВт/ч в месяц (включительно);
  • усовершенствовать механизм поддержки уязвимых потребителей;
  • рассмотреть возможность компенсации расходов, понесенных потребителями, проживающими в домах, за объем потребленной электроэнергии до 3000 кВт/ч в месяц (включительно).

Отметим, вчера Кабинет министров одобрил выплаты компенсаций части бытовых потребителей из-за повышения тарифов на электроэнергию. На это выделили 1,4 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика тарифыВерховная Рада

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь