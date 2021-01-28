Спецтариф на свет до 100 кВт: Раде рекомендуют одобрить постановление

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Верховной раде рекомендовали принять за основу и в целом проект постановления о защите населения в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. Документом, в частности, предлагается установить специальный тариф на электроэнергию за потребление до 100 кВт в месяц.

Соответствующее решение принял комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"Включить проект постановления в повестку дня сессии и принять его за основу и в целом с учетом высказанных предложений комитета", - говорится в выводах комитета.

Напомним, ранее на рассмотрение в Верховную раду поступило соответствующее постановление. Документом предлагается:

ввести государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, снабжение горячей воды, электроэнергии и природного газа;

установить отдельный тариф на электрическую энергию за потребление до 100 кВт/ч в месяц (включительно);

установить отдельный тариф на электроэнергию для домов за потребление до 3000 кВт/ч в месяц (включительно);

усовершенствовать механизм поддержки уязвимых потребителей;

рассмотреть возможность компенсации расходов, понесенных потребителями, проживающими в домах, за объем потребленной электроэнергии до 3000 кВт/ч в месяц (включительно).

Отметим, вчера Кабинет министров одобрил выплаты компенсаций части бытовых потребителей из-за повышения тарифов на электроэнергию. На это выделили 1,4 млрд гривен.