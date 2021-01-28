Спецтариф на свет до 100 кВт: Раде рекомендуют одобрить постановление

Верховной раде рекомендовали принять за основу и в целом проект постановления о защите населения в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. Документом, в частности, предлагается установить специальный тариф на электроэнергию за потребление до 100 кВт в месяц.
Соответствующее решение принял комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
"Включить проект постановления в повестку дня сессии и принять его за основу и в целом с учетом высказанных предложений комитета", - говорится в выводах комитета.
Напомним, ранее на рассмотрение в Верховную раду поступило соответствующее постановление. Документом предлагается:
Отметим, вчера Кабинет министров одобрил выплаты компенсаций части бытовых потребителей из-за повышения тарифов на электроэнергию. На это выделили 1,4 млрд гривен.